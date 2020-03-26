Режим ЧП. В Бишкеке во время комендантского часа перестали работать лифты

В Бишкеке лифты в многоэтажных домах во время комендантского часа перестали работать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Лифты во время комендантского часа не работают

По его словам, вчера в группу WhatsApp, где состоят жители одной из многоэтажек столицы, прислали соответствующее сообщение. «В нем говорится, что во время комендантского часа лифты отключают, все лифтеры работать не будут. И если кто-нибудь застрянет в лифте, вытащить его не смогут. Мы не поверили, но потом на лифтах повесили объявления об этом», — пишет читатель.

В пресс-службе мэрии Бишкека 24.kg сказали, что лифты, которые находятся на балансе МП «Бишкекгорлифт», работают в штатном режиме. Однако есть частные компании, и они не подчиняются муниципалитету.

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