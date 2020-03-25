20:46
USD 78.88
EUR 85.39
RUB 1.00
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

У жителя Нарына, прибывшего из Джалал-Абада, не взяли анализ на коронавирус

У жителя Нарынской области, прибывшего из Джалал-Абада, не взяли анализ на коронавирус и не поместили в обсервацию. Об этом 24.kg сообщили его односельчане.

По их словам, житель села Терек-Суу Ат-Башинского района 19 марта прибыл из Джалал-Абада после даваата. Сельчанин пробыл на юге республики 30 дней. «Нам стало известно, что он не сдал анализ на коронавирус и его не поместили в обсервацию, поэтому мы беспокоимся», — рассказали жители.

Координатор здравоохранения по Нарынской области Муратбек Алиаскаров подтвердил 24.kg, что мужчина, прибывший из Джалал-Абада, действительно находится на домашнем карантине под наблюдением врачей.

«Мы берем анализ и помещаем в обсервацию только в том случае, если человек контактировал напрямую с зараженным коронавирусом. Житель Терек-Суу не имел контактов с заболевшими COVID-19», — отметил он.

Муратбек Алиаскаров подчеркнул, что на сегодня ситуация по коронавирусу в Нарынской области контролируется. Ни одного случая заражения не выявлено.

Напомним, что первые три случая заражения коронавирусом в республике зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/147998/
просмотров: 1149
Версия для печати
Материалы по теме
Он сам не захотел. В ГКНБ опровергают заявление адвоката Алмазбека Атамбаева
Режим ЧП в Бишкеке. Как горожане провели первый день в изоляции
Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка ЕАЭС из-за ограничений
Казахстан возобновил пропуск большегрузов с продуктами в Кыргызстан
В терминалах Иссык-Куля отменят комиссию по оплате электроэнергии
Режим ЧП в Кыргызстане. В Оше закрылись 17 госорганов и учреждений (список)
Таксистам запретили работать. Они жалуются на отсутствие льгот по кредитам
Все медучреждения обязаны работать, но врачей отправляют в отпуск без содержания
В регионах, где ввели чрезвычайное положение, закрыли православные храмы
Чрезвычайное положение в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков обратился к народу
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Врачи в&nbsp;Бишкеке вынуждены клеить в&nbsp;маски прокладки Коронавирус в Кыргызстане. Врачи в Бишкеке вынуждены клеить в маски прокладки
Люди не&nbsp;могут проехать через блокпосты по&nbsp;биометрическим ID-картам Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Рейсы из&nbsp;Дубая и&nbsp;Москвы прибыли в&nbsp;Бишкек, в&nbsp;аэропорту хаос ЧС в Кыргызстане. Рейсы из Дубая и Москвы прибыли в Бишкек, в аэропорту хаос
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как пополнить баланс с&nbsp;помощью банковской карты не&nbsp;выходя из&nbsp;дома (пошагово) Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)
25 марта, среда
20:36
Он сам не захотел. В ГКНБ опровергают заявление адвоката Алмазбека Атамбаева Он сам не захотел. В ГКНБ опровергают заявление адвокат...
20:12
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился во всех районах
20:04
Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова
19:49
У жителя Нарына, прибывшего из Джалал-Абада, не взяли анализ на коронавирус
19:48
Режим ЧП в Бишкеке. Как горожане провели первый день в изоляции