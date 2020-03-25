У жителя Нарына, прибывшего из Джалал-Абада, не взяли анализ на коронавирус

У жителя Нарынской области, прибывшего из Джалал-Абада, не взяли анализ на коронавирус и не поместили в обсервацию. Об этом 24.kg сообщили его односельчане.

По их словам, житель села Терек-Суу Ат-Башинского района 19 марта прибыл из Джалал-Абада после даваата. Сельчанин пробыл на юге республики 30 дней. «Нам стало известно, что он не сдал анализ на коронавирус и его не поместили в обсервацию, поэтому мы беспокоимся», — рассказали жители.

Координатор здравоохранения по Нарынской области Муратбек Алиаскаров подтвердил 24.kg, что мужчина, прибывший из Джалал-Абада, действительно находится на домашнем карантине под наблюдением врачей.

«Мы берем анализ и помещаем в обсервацию только в том случае, если человек контактировал напрямую с зараженным коронавирусом. Житель Терек-Суу не имел контактов с заболевшими COVID-19», — отметил он.

Муратбек Алиаскаров подчеркнул, что на сегодня ситуация по коронавирусу в Нарынской области контролируется. Ни одного случая заражения не выявлено.

Напомним, что первые три случая заражения коронавирусом в республике зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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