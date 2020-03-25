Пандемия коронавируса. Милиция Каракола не использует защитные средства

Милиционеры Каракола не надевают перчатки при патрулировании города. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Я заметил, что многие из них машинально трогают свое лицо, но они без перчаток, на видео это видно», пишет читатель.
Отметим, что сотрудники правоохранительных органов так же, как и медики, должны быть обеспечены всеми средствами защиты.
Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.
На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.
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