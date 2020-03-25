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Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Милиция Каракола не использует защитные средства

Милиционеры Каракола не надевают перчатки при патрулировании города. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, таким образом они не соблюдают санитарные нормы и грубо нарушают строгое предписание Республиканского штаба по коронавирусу использовать индивидуальные защитные средства.

«Я заметил, что многие из них машинально трогают свое лицо, но они без перчаток, на видео это видно», пишет читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Милиционеры в Караколе не надевают защитные перчатки

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов так же, как и медики, должны быть обеспечены всеми средствами защиты.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/147893/
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