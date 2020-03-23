Запрет на въезд в Кыргызстан всем иностранцам разделит семьи

Запрет на въезд в Кыргызстан всем иностранцам, включая родственников кыргызстанцев, разделит семьи. На WhatsApp 24.kg написал гражданин Франции.

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«Я являюсь гражданином Франции, проживаю в КР уже 22 года, имею постоянный вид на жительство. Женат на гражданке Кыргызстана, и у нас один ребенок, тоже гражданка КР. Мы улетели во Францию на похороны моей бабушки. Сейчас не могу вернуться домой в Кыргызстан, моя жена и дочь смогут пройти», — написал он.

«В чем разница между моей женой и мной? Я более заразен, потому что не гражданин КР?» — спрашивает мужчина.

Они готовы пройти все процедуры по прибытии, включая карантин. Но из-за разных паспортов впустят только часть членов одной семьи.

«Здесь либо большая ошибка, либо очевидная дискриминация», — отметил он.

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