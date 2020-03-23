Средства защиты просят выдать в Бишкеке работающим с жителями сотрудникам служб

Контактирующие с населением сотрудники служб работают без средств защиты. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Ко мне сегодня в дверь тарабанили. Открываю, а там почтальон с письмом. Я с ужасом забираю письмо и иду мыть руки. Бабушка без перчаток и маски, смелая бабушка», — написала она.

Кроме «Кыргыз почтасы», по домам ходят и сотрудники других служб.

Напомним, в ОАО «Северэлектро» сообщили, что переходят на работу онлайн.

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