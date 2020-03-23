Забавная погоня полиции за свободолюбивой таксой попала на видео в США

Полицейский патруль, прибывший к магазину, расположенному возле автомагистрали недалеко от Лоренса (штат Канзас, США), для поимки сбежавшей от хозяев таксы попал в затруднительное положение. Свободолюбивая собака просто так сдаваться не пожелала, сообщил портал Rai77°.

Четвероногий питомец на протяжении нескольких минут уходил от полицейской погони, которую запечатлел коллега офицера. Стражам правопорядка пришлось побегать и поездить за таксой, которая искусно скрывалась от преследователей.

В итоге полицейскому при помощи ремня удалось поймать четвероногого беглеца, а пришедший на помощь другой офицер забрал животное и посадил его в фургон.