Возле Театра оперы и балета в Бишкеке появились афишные тумбы

Возле Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева появились афишные тумбы.

Как сообщила 24.kg руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова, таким образом решили очистить колонны от деревянных щитов, на которых размещалась информация о предстоящих спектаклях.







Красочные афиши-баннеры между колоннами решили оставить.

Напомним, в рамках реконструкции Театра оперы и балета, начатой 15 июля 2019 года, отремонтированы Малахитовый зал, два балетных зала, гримерные, полностью заменено механическое оборудование, системы освещения и подсветка театральной сцены.

