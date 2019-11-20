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Возле Театра оперы и балета в Бишкеке появились афишные тумбы

Возле Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева появились афишные тумбы.

Как сообщила 24.kg руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова, таким образом решили очистить колонны от деревянных щитов, на которых размещалась информация о предстоящих спектаклях.

«Щиты решили убрать, чтобы не портить архитектурный облик театра», — уточнила она.

Красочные афиши-баннеры между колоннами решили оставить.

Напомним, в рамках реконструкции Театра оперы и балета, начатой 15 июля 2019 года, отремонтированы Малахитовый зал, два балетных зала, гримерные, полностью заменено механическое оборудование, системы освещения и подсветка театральной сцены.
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