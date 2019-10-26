09:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

На месте летнего кафе возле парка «Асанбай» высадили деревья

На месте летнего кафе возле парка «Асанбай» высадили деревья. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Хорошо, что появился еще один зеленый островок», — написал он.

В Бишкекзеленхозе отметили, что к посадке этих деревьев отношения не имеют.

«Этот участок в свое время выдавался в аренду. Срок истек. По договору они должны в озелененном, благоустроенном виде передать нам. Сейчас проводится озеленение, около 135 саженцев разных лиственных пород, установили поливочную систему», — рассказала 24.kg директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Жунусалиева вырубят более 300 деревьев
Новая зеленая зона отдыха появилась в микрорайоне «Джал»
Сколько стоят легкие города? Компенсацию за снос деревьев необходимо увеличить
Высаживать в Бишкеке местные саженцы призывает эколог
Озеленение Бишкека выглядит так, будто больной девочке на голову вешают бантик
Газон по новой методике посева появится в парке на Южной магистрали
Еще один сквер появится в микрорайоне «Джал»
Цветы и деревья. Как выглядит Бишкек с высоты птичьего полета
Дефективный ремонт, или почему дороги проваливаются
Для «цветочных деревьев» купили горшки из Европы. Бишкекчане недовольны
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
&laquo;Безопасный город&raquo;. Камера показала превышение скорости, видеорегистратор&nbsp;&mdash; нет «Безопасный город». Камера показала превышение скорости, видеорегистратор — нет
Еще один неизвестный дорожный знак обнаружили в&nbsp;Сузакском районе Еще один неизвестный дорожный знак обнаружили в Сузакском районе
Мужчина в&nbsp;Бишкеке ехал за&nbsp;рулем с&nbsp;маленьким ребенком, второй сидел рядом Мужчина в Бишкеке ехал за рулем с маленьким ребенком, второй сидел рядом
Бизнес
Нариман Тюлеев о&nbsp;том, как распределяли участки в&nbsp;парке имени Ататюрка Нариман Тюлеев о том, как распределяли участки в парке имени Ататюрка
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует недвижимость по&nbsp;выгодным ценам «Бакай Банк» реализует недвижимость по выгодным ценам
Пять полезных лайфхаков. Предупредите друзей и&nbsp;знакомых Пять полезных лайфхаков. Предупредите друзей и знакомых
Развитие регионов: Кубок &laquo;Чаарат&raquo; и&nbsp;выставка производителей в&nbsp;Чаткальском районе Развитие регионов: Кубок «Чаарат» и выставка производителей в Чаткальском районе
26 октября, суббота
09:54
В мэрии объяснили, за чей счет в Лондон съездила чиновница В мэрии объяснили, за чей счет в Лондон съездила чиновн...
09:25
Депутат vs невестка премьера. Суд назначил лингвистическую экспертизу
09:03
На месте летнего кафе возле парка «Асанбай» высадили деревья
08:57
В Кыргызстане впервые прошли спортивные соревнования среди охранных агентств
08:38
Нариман Тюлеев о том, как распределяли участки в парке имени Ататюрка
25 октября, пятница
23:48
В России на дне Волги обнаружили корабль, которому около 600 лет
23:28
Кыргызстанец Кямран Аббасов стал чемпионом мира по ММА по версии One FC
23:23
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:58
Водитель устал бороться и отправился в плавание по затопленному шоссе