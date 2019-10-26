На месте летнего кафе возле парка «Асанбай» высадили деревья. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Хорошо, что появился еще один зеленый островок», — написал он.

В Бишкекзеленхозе отметили, что к посадке этих деревьев отношения не имеют.

«Этот участок в свое время выдавался в аренду. Срок истек. По договору они должны в озелененном, благоустроенном виде передать нам. Сейчас проводится озеленение, около 135 саженцев разных лиственных пород, установили поливочную систему», — рассказала 24.kg директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева.

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