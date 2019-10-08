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Агент 024
Сюжеты: Милицейские ЧП, Чудаки парковки

Сотрудники спецполка «Шумкар» спали в машине под знаком «Стоянка запрещена»

В Бишкеке сотрудники полка специального назначения «Шумкар» МВД Кыргызстана поставили машину под знаком «Стоянка запрещена» на проспекте Чуй. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В машине спали сотрудники подразделения «Шумкар». Ребят неоднократно просили убрать машину, причем делал это постовой милиционер. Они не отреагировали. Только после того, как им напомнили об эвакуаторе, они уехали», — написал он.

«Если ребята отдыхают после службы, то почему бы не поехать домой и не спать по-человечески? Если они на службе, почему спят в полураздетом состоянии на правительственной трассе? Разрешено ли сотрудникам милиции игнорировать правила, если они на машине с частными номерами и не при исполнении? Помнят ли в подразделении «Шумкар» о таких понятиях, как этика и правила ношения формы?» — спрашивает читатель.

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