Факультет иностранных языков КНУ хотят перевести в подвал. Студенты против

Студенты факультета иностранных языков КНУ недовольны, что их хотят перевести из отдельного здания в подвальное помещение. Об этом они сообщили в петиции, размещенной на сайте change.org.

«Недавно мы узнали, что наш корпус переделают в медицинский факультет для граждан Индии и Пакистана, а нас переведут в подвал другого корпуса с 15 аудиториями. Мы в три этажа на помещаемся. Ну ладно, может, и поместимся. А здоровье? В этом подвале сырость, окна не открываются и ужасно воняет. Или нас позже бесплатно будут лечить на медицинском факультете?! А о педагогах кто-нибудь подумал? Студенты полдня учатся, а они могут находиться в сыром помещении целыми днями!» — написали авторы петиции.

Студенты добавили, что и сейчас условия для обучения оставляют желать лучшего: постоянно приходится бегать за стульями, покупать маркеры для досок, учебники в библиотеках университета в ужасном состоянии и только советские, урны из коробок.

В КНУ подтвердили информацию о переводе факультета иностранных языков и открытии медицинского.

«Но информация, что студентов переведут в подвальное помещение, не совсем соответствует действительности. Факультет иностранных языков займет кабинеты на 1, 2 и 5-м этажах административного корпуса № 5, в подвале будет 6-7 компьютерных классов. В помещениях идет ремонт», — рассказала 24.kg директор департамента по связям с общественностью и молодежных дел Ардакбек Каныбек уулу.

Фото департамента по связям общественности и молодежных дел КНУ. В административном корпусе идет ремонт. Сюда переведут факультет иностранных языков

По его словам, студентов могут перевести в конце октября — ноябре, когда закончат ремонт.

Он добавил, что вуз планирует в следующем учебном году открыть медицинский факультет в освободившемся здании, а рядом построить новый корпус.

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