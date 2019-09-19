Это ведь чьи-то мамы. Женщины сидели в парке и сорили, щелкая семечки

В Бишкеке в парке имени Фучика посетитель снял женщин, щелкающих семечки и бросающих шелуху прямо на землю. Видео распространяется в социальной сети Facebook.

«А ну-ка, эжешки, улыбнемся, покажем всем, что вы тут делаете, как пример подаете», — говорит голос за кадром.