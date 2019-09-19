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Это ведь чьи-то мамы. Женщины сидели в парке и сорили, щелкая семечки

В Бишкеке в парке имени Фучика посетитель снял женщин, щелкающих семечки и бросающих шелуху прямо на землю. Видео распространяется в социальной сети Facebook.

«А ну-ка, эжешки, улыбнемся, покажем всем, что вы тут делаете, как пример подаете», — говорит голос за кадром.

Напомним, три года назад в интернете появилось видео, где девушка щелкала семечки и сплевывала шелуху прямо на землю. На вопрос, правильно ли она делает, она ответила, что «парки существуют, чтобы там мусорить, пусть государство убирает». После этого в ее адрес обрушился шквал критики. Девушку оштрафовали на 2 тысячи сомов.
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