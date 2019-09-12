На рынке Каракола продали салат с червями. Эпидемиологов просят принять меры

На рынке Каракола продали салат из легких домашнего животного, зараженного червями. Об этом 24.kg cообщил читатель, прислав видео.

По его словам, на городском рынке купили салат, а вернувшись домой, они обнаружили в нем черви.

«Салат был из легких. Тут видны черви. Видимо, это эхинококк, который приводит к болезни эхинококкоз. Требуем санитарно-эпидемиологическую службу принять меры», — сказал читатель.

На видео видно, как продавщица возвращает деньги покупателю и убирает остальную продукцию с червями с прилавка. Но гарантий, что салат будет продан другим покупателям, конечно, нет.

Эхинококкоз — гельминтное заболевание из группы цестодозов, вызываемое паразитированием в организме человека эхинококка в стадии онкосферы. В мире наибольшая заболеваемость эхинококкозом отмечается в Австралии, Новой Зеландии, Северной Африке, Южной Америке, Южной Европе, Центральной Азии.

Отметим, что эхинококкоз человека вызывается личиночной стадией ленточного гельминта Echinococcus granulosus — лавроцистой.

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