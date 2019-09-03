Родители жалуются на нехватку учебников в школах

В редакцию 24.kg обратились родители нескольких школ Бишкека и Чуйской области. Они пожаловались на нехватку учебников у второклассников.

В одной из школ Аламединского района выдали только три книги, две из которых находятся в ужасном состоянии.

Такое же количество получили ученики столичной школы-гимназии № 29 и СШ № 5 Кара-Балты. Родители отметили, что состояние учебников нормальное.

«Остальные книги нам приходится покупать», — пожаловались родители.

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