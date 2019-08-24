«Можно установить видеокамеры на пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова» — с таким предложением в 24.kg обратились жители Бишкека.
Необходимость камер «Безопасного города» именно на этом перекрестке они объясняют тем, что не все водители маршруток, которые поворачивают с проспекта на улицу Ибраимова, успевают завершить маневр.
«Лезут грубо, и остается хвост, перекрывающий проезд по улице Ибраимова с юга на север. Участок от Киевской до Чуя перегружен, особенно в вечерний час пик. Гаишники стоят только днем», — написали горожане.
Отметим, в рамках реализации второго этапа проекта «Безопасный город» планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Камеры планируют установить в 2020 году. Второй этап охватит все области республики, 2 города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта. Где появятся новые камеры, читайте здесь.
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