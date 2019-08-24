«Можно установить видеокамеры на пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова» — с таким предложением в 24.kg обратились жители Бишкека.

Читайте по теме Shenzhen Sunwin готова реализовать вторую фазу проекта «Безопасный город»

Необходимость камер «Безопасного города» именно на этом перекрестке они объясняют тем, что не все водители маршруток, которые поворачивают с проспекта на улицу Ибраимова, успевают завершить маневр.

«Лезут грубо, и остается хвост, перекрывающий проезд по улице Ибраимова с юга на север. Участок от Киевской до Чуя перегружен, особенно в вечерний час пик. Гаишники стоят только днем», — написали горожане.

Отметим, в рамках реализации второго этапа проекта «Безопасный город» планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Камеры планируют установить в 2020 году. Второй этап охватит все области республики, 2 города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта. Где появятся новые камеры, читайте здесь.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.