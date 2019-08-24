Мусорные баки на проезжей части. Когда у муниципальных служб согласья нет

Вывозить мусор своевременно, пожалуй, самое простое требование горожан. Никому не хочется лицезреть кучи отходов и дышать зловониями. Но вот у коммунальщиков делать это получается не всегда.

1 Мусор вывезли

Жителям улицы Менделеева потребовалось обратиться в рубрику «агент 024», чтобы с их улицы наконец-то вывезли мусор. Как объяснили в мэрии, мусоровозы ОсОО «Комтранском», обслуживающие данную территорию, не могли заехать. Проезд был перекрыт.

Представители компании переговорили с начальником МТУ, после чего совместно с «Тазалыком» вывезли отходы. Но почему местное территориальное управление не озаботилось этим раньше, ведь именно они должны реагировать на проблемы жителей района.

2 Баки передвинут

Не может решить «Тазалык» с МТУ № 3 и вопрос о переносе мусорных баков, стоящих на проезжей части улицы Ахунбаева.

Хотя, по заверениям мэрии, их передвинут в ближайшее время.

Это любимый ответ муниципалитета – обещать решить проблему.

Похоже, то, что баки мешают транспорту, мэрию не сильно заботит.

3 Провели беседу

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В мэрии очень любят проводить «разъяснительные беседы». Чаще всего с водителями маршруток и фирмами-перевозчиками. Горожане жалуются на плохой сервис, состояние маршруток, а в ответ слышат о профилактических разговорах. Очень действенный механизм, конечно.

Беседой отделался и замдиректора фирмы, на участке которой в микрорайоне «Улан-2» складировали строительный мусор. Представители санитарно-экологической инспекции и МТУ № 10 зафиксировали факт выброса и дали 14 дней на устранение.

Кодексом о нарушениях предусмотрена ответственность за выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах.

Для физических лиц — 7 тысяч 500 сомов, для юридических лиц — 23 тысячи сомов.

4 Будет дом

В микрорайоне № 12 построят многоэтажный дом. По данным мэрии, участок площадью в 0,1537 гектара 11 июля 2017 года передали в аренду гражданину У.А. В апреле 2019 года Бишкекглавархитектура выдала архитектурно-планировочное условия (АПУ) на разработку проекта: «10-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземным автопаркингом на отведенной территории в микрорайоне № 12».

«При этом получено положительное заключение от МЧС КР, Бишкекского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Чуй — Бишкекского территориального управления ГАООСиЛХ. Рабочий проект согласован 21 мая 2019 года. Информация о наличии государственной экспертизы отсутствует», — сообщили в мэрии.

Напомним, жители сообщили, что они не знают, почему огораживают участок и что там хотят построить.

5 Сажать не пересажать

Взамен засохших в парке Победы саженцев высадят новые.

Понесет ли кто-то ответственность за гибель деревьев, в муниципалитете не уточнили. Похоже, так и продолжим нерационально тратить бюджет.

Зато потом можно рапортовать о тысячах новых саженцах, появившихся на улицах столицы.

Очень хороший рекламный инструмент. Ведь количество погибших и вырубленных растений столичные власти предпочитают не озвучивать.

6 Ларек стоит законно

Ларек «Ремонт обуви» мешает жителям дома на улице Чокморова. Они просят его убрать.

Однако в мэрии отвечают, что разрешительные документы у хозяина есть. Вопрос продления договора аренды рассмотрят на комиссии муниципалитета.

7 Не верь глазам своим

Не торопится муниципалитет убрать знак, вводящий автовладельцев в заблуждение. Читатель переживает, что из-за него может произойти авария.

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«Знак разрешает поворот направо со второго ряда. Но в этом случае автомобиль может столкнуться с машиной в первом ряду, которой разрешен проезд прямо», — написал он.

В мэрии ответили, что знаки на перекрестке переустановят после завершения ремонта улицы Куренкеевой. В середине сентября. Водителям же, видимо, стоит не терять бдительность за рулем и не верить знакам.

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