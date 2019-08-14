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Агент 024

В КГТУ утверждают, что их дипломы есть в базе проверки на подлинность

Дипломы КГТУ имени И.Раззакова есть в базе данных проверки на подлинность. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

Ранее студенты заявили, что не могут проверить свои дипломы по QR-коду на подлинность на сайте типографии «Учкун», их документов нет в базе данных.

«Диплом находится в базе данных, и штрих-код тоже работает», — отметили в вузе. И в доказательство прислали фотографии. Однако на них видно, что данные отображаются некорректно  проблема с кодировкой кириллицы. 

В вузе предположили, что, возможно, у студента при проверке возникли технические проблемы или он допустил ошибку при вводе информации. 

Отметим, ранее о подобной проблеме сообщали выпускники КГМА. До этого им выдали дипломы с ошибками.

Стоит заметить, это не первый случай нареканий к качеству изготовленных «Учкуном» аттестатов и дипломов. ГСБЭП выявила брак в 95 тысячах документов. Однако глава полиграфического предприятия Даир Кенекеев считает, что ущерба государству нет.

В Нарынской области выпускникам школ выдали документ с ошибкой: они окончили «среднюю реднюю школу».

До этого аттестаты с опечаткой получили учащиеся кыргызскоязычных школ. У них вместо буквы «н» написали «ң» в слове «жөнүндөгү». В Министерстве образования от всех претензий отмахиваются.

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