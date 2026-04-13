Общество

В Кыргызстане предлагают заменить диплом стажировкой. Что говорят студенты

В Кыргызстане предлагают изменить правила выпуска студентов — дипломную работу могут заменить 16-недельной стажировкой.

С инициативой выступило Министерство науки, высшего образования и инноваций. Вместо традиционного диплома выпускникам предлагают пройти практику с реальными задачами — от участия в стартапах до разработки бизнес-проектов.

Идея уже вызвала обсуждение среди студентов.

Часть из них поддерживает нововведение, считая, что стажировка даст больше практического опыта и повысит шансы на трудоустройство. Другие опасаются, что отказ от дипломной работы может снизить качество образования и лишить выпускников важной академической подготовки.

Журналисты 24.kg провели опрос среди студентов, чтобы узнать их отношение к инициативе.
