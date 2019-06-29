Кто мусор уберет. Горожане жалуются на плохой вывоз отходов

События на политическом поле, похоже, приковали к себе внимание всех бишкекчан. А может, многие горожане уже отправились отдыхать — количество жалоб на инфраструктурные проблемы уменьшилось в несколько раз. На этой неделе пальму первенства держала мусорная тема.

Вывозить не могут

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Не всегда в несвоевременном вывозе мусора виноваты городские службы. Автовладельцы блокируют подъезд спецтехнике к мусорным площадкам. Другого места, видимо, для парковки нет. Вот и приходится муниципальным службам вместо выполнения своих прямых обязанностей решать вопрос с освобождением проезда. Как, например, в «Востоке—5». Мусор вывезен. Но никто не гарантирует, что проблема не возникнет вновь.

А вот в жилмассиве «Кара-Жигач» другая проблема.

Здесь есть площадки, но нет контейнеров. Люди складируют мусор на земле.

В мэрии утверждают, что сбор твердых бытовых отходов в районе осуществляется подворовым методом с понедельника по четверг по графику компанией ОсОО «Комтранском».

Баки на площадках установить обещают. Но, как обычно, сроки не указывают. А пока мэрия просит жителей не оставлять мусор на пустых площадках. Взывать к сознательности горожан вместо решения вопроса — очень странный подход.

Не может похвастать мэрия и надзором за частными компаниями, вывозящими твердые бытовые отходы. В итоге на зловоние и антисанитарию жалуются местные жители. Они признаются, что чистоту наводят лишь после жалоб в СМИ. А через некоторые время горы мусора снова «украшают» окрестный пейзаж. Он стал привычным для жителей домов на улице Токомбаева, возле парка «Асанбай».

«Указанную точку обслуживает частная компания ОсОО «ДКС». Рядом находятся два контейнера кафе. Мусор из них вывозит ОсОО «Комтранском» два раза в неделю. В порядке исключения компания вывезла мусор за ОсОО «ДКС». С последним санитарно-экологическая инспекция провела разъяснительную беседу», — ответили в мэрии.

Рекламный стенд убрали

Муниципалитет регулярно отчитывается о демонтаже незаконной наружной рекламы, различных вывесок, объявлений, стендов.

Но стоит закончиться рейду, визуальный мусор снова заполняет улицы.

Реальных механизмов борьбы с ним нет. Вот и с владельцем автомойки на улице Медерова, самовольно установившим стенд прямо на проезжей части, провели разъяснительную беседу. Похоже, сотрудники управления землепользования и строительства были очень убедительны. Стенд владелец убрал.

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