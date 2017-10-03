Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал

Экс-депутат ЖК Чолпон Джакупова высказала свое мнение по поводу оппозиционности некоторых кандидатов в депутаты.

«Нужно делать свой выбор, учитывая реальные дела кандидатов, а не их слова. Когда обсуждали новую Конституцию, Бабанов голосовал за нее, Сариев был против. Когда обсуждали суд по делу Текебаева, Сариев четко высказал свою позицию, Бабанов – промолчал. Когда обсуждались вопросы притеснения СМИ, Сариев также высказал свою позицию, Бабанов – снова промолчал. А теперь некоторые кандидаты пытаются придать себе ореол оппозиционности», - написала в соцсетях Джакупова.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.