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Выборы

Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал

Экс-депутат ЖК Чолпон Джакупова высказала свое мнение по поводу оппозиционности некоторых кандидатов в депутаты.

«Нужно делать свой выбор, учитывая реальные дела кандидатов, а не их слова. Когда обсуждали новую Конституцию, Бабанов голосовал за нее, Сариев был против. Когда обсуждали суд по делу Текебаева, Сариев четко высказал свою позицию, Бабанов – промолчал. Когда обсуждались вопросы притеснения СМИ, Сариев также высказал свою позицию, Бабанов – снова промолчал. А теперь некоторые кандидаты пытаются придать себе ореол оппозиционности», - написала в соцсетях Джакупова.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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