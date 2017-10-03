Темир Сариев: Если ты чист, я чист, то и общество чистое

Темир Сариев встретился с жителями Таласской области. В рамках встречи кандидат обозначил необходимость двигаться в ногу со временем, в то же время чтить национальную культуру.

«Наша культура и наши традиции — это то, что у нас в крови, то, что передавалось из поколения в поколение. Без традиций и культуры не может быть нации, не может быть движения вперед. Сейчас век науки и техники, мы должны идти в ногу со временем. Мы должны использовать все достижения науки, а для этого нужно обучать людей и делать это с раннего детства. Нужно серьезно заняться образованием наших детей, потому что только так мы сможем построить прогрессивное государство», — сказал Темир Сариев.

Он также отметил: чтобы построить прогрессивное государство, необходимо менять ход мышления от привычного к революционному.

«Мы должны не просто двигаться вперед, а менять свое мышление. Как говорил Исхак Раззаков: если ты чист, я чист, то и общество чистое. Давайте построим чистое общество», — сказал Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.