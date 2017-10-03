Избирательные бюллетени отпечатали и отправили на юг Кыргызстана

Первая партия избирательных бюллетеней ушла в ТИК Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей. Об этом сообщил Центризбирком.

В ЦИК уточняют, что в Нарынскую, Таласскую, Иссык-Кульскую и Чуйскую области избирательные бюллетени передадут завтра, 4 октября.

«После выбраковки типография передает избирательные бюллетени по акту членам избирательной комиссии. Процедура производится в присутствии не менее трех членов ЦИК КР, представителей кандидатов, политических партий, представителей типографии, СМИ и милиционеров. Бракованные и лишние бюллетени уничтожаются, о чем составляется акт, который подписывается всеми присутствующими», - рассказали в ЦИК.

По закону бюллетени поступают в ТИК за 10 календарных дней до дня голосования, а в участковые избирательные комиссии — за день-два. Число избирательных бюллетеней, передаваемых УИК, не может превышать число избирателей, включенных в список по участку, более чем на 0,1 процента.

Запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копировать и распространять бюллетени. Они отправляются по местам назначения специальной связью.

В ЦИК ИА «24.kg» пояснили, что фамилию Камчыбека Ташиева, который снялся с выборов, будут вычеркивать члены ТИК вручную специальным маркером, но в Центризбиркоме уверены, что АСУ прочитает такие листы и сбоя не будет.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.