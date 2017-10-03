Темир Сариев вызвал Жээнбекова и Бабанова на публичные дебаты

Уважаемые кандидаты в президенты!

Избирательная кампания в самом разгаре. Ее назначение в том, чтобы представить избирателям максимальную информацию о кандидатах и их программах. На ОТРК и радио запланированы дебаты, которые должны помочь избирателям определиться со своим выбором.

Вместе с тем из-за некоторых ограничений по формату дебатов на ОТРК этого недостаточно для полного освещения позиций кандидатов.

Поэтому считаю необходимым провести дополнительную публичную дискуссию между тремя кандидатами.

Приглашаю О.Бабанова и С.Жээнбекова совместно организовать и провести двухчасовую публичную дискуссию на любой удобной для всех кандидатов площадке с привлечением телевизионных каналов и других СМИ, которые будут вести прямую трансляцию на всю страну.

Формат дискуссии могут оперативно обсудить наши штабы. Мое предложение: провести такую дискуссию 8 октября.

Считаю, что мы как кандидаты обязаны быть максимально доступными и понятными избирателям, и призываю вас выйти на публичную дискуссию перед народом.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.