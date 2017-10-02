Жээнбеков: Я ушел в отставку, чтобы обеспечить всем кандидатам равные условия

«Мы стоим на пороге очень важного события. Мы приложили все усилия для того, чтобы выборы прошли в атмосфере прозрачности и честности», - заявил кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями Сокулукского района Чуйской области.

Он отметил, что созданы все условия для чистых и справедливых выборов. «Но не всем это по нраву. Обвиняют меня в использовании админресурса, однако я сдал пост премьер-министра, чтобы обеспечить всем кандидатам равные условия на выборах. Меня радует, что наш народ старается разобраться, где истина, а где ложь. Где ясные цели, а где попытка обмануть народ. Сегодня многие истинные патриоты Кыргызстана призывают народ не поддаваться пустым обещаниям!», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что является государственным служащим со стажем, что прошел все ступени управления. Работал в селе, был учителем, зоотехником, директором совхоза, депутатом трех созывов Жогорку Кенеша, министром сельского хозяйства, губернатором, премьер-министром.

«Полтора года премьерства позволили мне приобрести бесценный опыт. Я посетил все регионы страны, увидел и услышал то, что раньше было недоступно. Сейчас налево и направо раздаются несбыточные обещания. Многое из того, что они обещают, мы уже выполнили», - отметил кандидат.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что если избиратели окажут ему доверие и он станет президентом, все свои силы и возможности, знания и способности посвятит служению своей стране и народу. «На это у меня хватит и опыта, и знаний, и политической воли! Для меня интересы страны превыше всего!», - заключил Сооронбай Жээнбеков.