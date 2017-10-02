20:27
+13
USD 68.66
EUR 80.95
RUB 1.18
Выборы

Как Бакыту Торобаеву участвовать в дебатах на ОТРК? Ответит рабочая группа ЦИК

Рабочая группа ЦИК ответит, как кандидат в президенты Бакыт Торобаев сможет участвовать в дебатах на ОТРК. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, что Бакыт Торобаев отказался участвовать в дебатах на ОТРК в знак протеста. Но через несколько дней передумал. Однако в ОТРК ему отказали, сославшись на отсутствие технической возможности. Канал подчеркивает, что к завтрашним дебатам уже все готово, выставлены тайм-коды, подготовлены электронные вопросы, возведены декорации.

Однако по закону даже в случае отказа от дебатов количество выделенного на них эфирного времени не меняется. Кроме того, ОТРК не уведомило ЦИК о своем отказе Бакыту Торобаеву. В то же время предоставить ему право участвовать завтра в теледебатах на канале тоже не могут из-за возможных технических сбоев.

Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова требовала решить вопрос сегодня и дать Бакыту Торобаеву право выступить в дебатах. Однако против решения вопроса сразу на заседании выступила председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова. Она предложила направить вопрос в рабочую группу.

«У нас есть инструкция и положение о порядке агитации. Кандидат вправе отказаться. При этом количество выделенного эфирного времени не меняется. В этом плане вопросов много. Бакыт Торобаев отказывался от дебатов, потом через несколько дней передумал, произошла техническая заминка. Рабочая группа должна решить, как мы можем обеспечить его право на участие в дебатах. Мы сейчас намерены помочь ему реализовать это право. Рабочая группа должна уточнить, есть ли какие-то возможности решить проблему. Здесь нельзя обвинять только телевидение, потому что есть технические причины», — подчеркнула Нуржан Шайлдабекова.

В итоге большинством голосов вопрос отправлен на рассмотрение рабочей группы. Против такого решения выступили два члена ЦИК.
Ссылка:
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
«Вечерний Бишкек» не будут штрафовать за нарушение правил агитации
В ЦИК спорят — штрафовать или нет «Вечерний Бишкек» за нарушение агитации
Чей плакат висел в ТИК Ноокенского района? ЦИК разбирается
ЦИК зарегистрировал еще одного представителя кандидата в президенты
Член ЦИК недоволен, что среди наблюдателей оказался директор детского лагеря
ЦИК решил вернуть избирательный залог шести выбывшим кандидатам в президенты
ЦИК изучит конфликт ОТРК и Бакыта Торобаева вокруг эфирного времени
Темир Сариев: Я заложу фундамент для сильного государства
ОТРК отказывается предоставлять эфир на теледебатах Бакыту Торобаеву
Число сторонников Сариева растет. Грязная игра против него усиливается
Популярные новости
Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по&nbsp;факту подкупа голосов Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по факту подкупа голосов
Бизнес
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов
В&nbsp;Бишкеке презентовали Samsung Galaxy Note&nbsp;8 В Бишкеке презентовали Samsung Galaxy Note 8
В&nbsp;ЦУМе скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;Серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom! В ЦУМе скидки 50 процентов на «Золотые» и «Серебряные» номера от MegaCom!