Как Бакыту Торобаеву участвовать в дебатах на ОТРК? Ответит рабочая группа ЦИК

Рабочая группа ЦИК ответит, как кандидат в президенты Бакыт Торобаев сможет участвовать в дебатах на ОТРК. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, что Бакыт Торобаев отказался участвовать в дебатах на ОТРК в знак протеста. Но через несколько дней передумал. Однако в ОТРК ему отказали, сославшись на отсутствие технической возможности. Канал подчеркивает, что к завтрашним дебатам уже все готово, выставлены тайм-коды, подготовлены электронные вопросы, возведены декорации.

Однако по закону даже в случае отказа от дебатов количество выделенного на них эфирного времени не меняется. Кроме того, ОТРК не уведомило ЦИК о своем отказе Бакыту Торобаеву. В то же время предоставить ему право участвовать завтра в теледебатах на канале тоже не могут из-за возможных технических сбоев.

Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова требовала решить вопрос сегодня и дать Бакыту Торобаеву право выступить в дебатах. Однако против решения вопроса сразу на заседании выступила председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова. Она предложила направить вопрос в рабочую группу.

«У нас есть инструкция и положение о порядке агитации. Кандидат вправе отказаться. При этом количество выделенного эфирного времени не меняется. В этом плане вопросов много. Бакыт Торобаев отказывался от дебатов, потом через несколько дней передумал, произошла техническая заминка. Рабочая группа должна решить, как мы можем обеспечить его право на участие в дебатах. Мы сейчас намерены помочь ему реализовать это право. Рабочая группа должна уточнить, есть ли какие-то возможности решить проблему. Здесь нельзя обвинять только телевидение, потому что есть технические причины», — подчеркнула Нуржан Шайлдабекова.

В итоге большинством голосов вопрос отправлен на рассмотрение рабочей группы. Против такого решения выступили два члена ЦИК.