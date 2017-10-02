Чей плакат висел в ТИК Ноокенского района? ЦИК разбирается

В ЦИК разбираются, плакат какого кандидата в президенты висел на здании территориальной избирательной комиссии в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.

В ЦИК обратился избиратель. Он прочитал сообщение одного из информагентств о том, что на избирательном участке № 2176 повесили баннер кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова. Участок «Жогорку Арал» (а это и есть № 2176) расположен в здании средней школы № 36 имени Мамаева айыльного округа Арал Ноокенского района Джалал-Абадской области. Избиратель просил ЦИК принять меры.

При рассмотрении вопроса выяснилось, что баннер Сооронбая Жээнбекова висел не на здании ТИК. Территориальная избирательная комиссия находится в двухэтажном здании во дворе. И вот там оказался баннер другого кандидата — Омурбека Бабанова. С жалобой обратились представители Сооронбая Жээнбекова. Баннер убрали, а Ноокенская ТИК вынесла предупреждение штабу Омурбека Бабанова.