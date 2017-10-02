Член ЦИК недоволен, что среди наблюдателей оказался директор детского лагеря

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев недоволен тем, что среди международных наблюдателей оказался директор детского лагеря. Об этом он заявил сегодня на заседании комиссии.

Сегодня на заседание ЦИК вынесли вопрос об аккредитации международных наблюдателей на выборах президента. Кайрат Осмоналиев отметил, что среди наблюдателей от СНГ много представителей Казахстана. Но при этом кандидатуры, которые представлены для мониторинга за выборами, его не устроили.

«Тут в списке есть директор детского лагеря «Болашак». Из 66 наблюадетелей, которые нам сегодня представлены, 29 — представители Казахстана. Но при этом не указано, какое они имеют отношение к выборам. Каждый, кто приедет в качестве наблюдателя, должен иметь отношение либо к выборам, либо к правам человека. Директор детского лагеря приезжает мониторить выборы президента Кыргызстана! Задумайтесь над этим. Я не могу голосовать по такому проекту», — возмутился Кайрат Осмоналиев.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что нет ничего странного в том, что в списке так много представителей исполнительных органов. Они могут работать в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Но это не их основная работа. По профессии они могут быть учителями, врачами, директорами лагерей.

Рабочая группа предложила аккредитовать 66 наблюдателей из Армении, стран СНГ, представительства Европейского союза в КР, посольств Грузии, Казахстана, Азербайджана в Кыргызстане и представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы. Таким образом, число наблюдателей должно составить 403 из 50 стран мира и 44 международных организаций.

В итоге члены ЦИК решили отложить рассмотрение по аккредитации наблюдателей до следующего заседания.