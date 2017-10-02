ЦИК изучит конфликт ОТРК и Бакыта Торобаева вокруг эфирного времени. Вопрос включен в повестку дня сегодняшнего заседания комиссии.

На возникшую проблему обратила внимание заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова. Она напомнила, что Бакыт Торобаев сам обратился с официальным письмом в ОТРК и решил бойкотировать дебаты на телевидении. Но сегодня стало известно, что он передумал и хочет воспользоваться положенным ему по закону бесплатным эфирным временем. Однако в ОТРК отказываются предоставлять ему эфир.

«Учитывая, что это гарантированное право кандидата, то отказ неприемлем. ЦИК регулирует этот вопрос, поэтому мы должны рассмотреть вопрос и принять своевременное решение, чтобы не нарушить права кандидата», — отметила Атыр Абдрахматова.

Ее поддержала и другой член ЦИК Гульнара Джурабаева. Она признала, что ситуация экстренная и нужно решить вопрос сейчас, потому что в итоге комиссия может не обеспечить права кандидата в президенты.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложила для начала рассмотреть вопрос в рабочих группах, а уже потом выносить его на заседание комиссии. Однако члены ЦИК настояли на том, чтобы вопрос рассмотрели сегодня. Ситуацию члены ЦИК будут изучать после рассмотрения всех вопросов повестки дня. Для этого они заслушают представителей Бакыта Торобаева и ОТРК.