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Темир Сариев: Я заложу фундамент для сильного государства

Темир Сариев встретился в жителями Таласской области. В рамках встречи кандидат рассказал о том, что производство должно стать основой развития экономики нашей страны.

«Сейчас у нас много проблем – это и нехватка карет скорой помощи. Где-то их мало, где-то даже существующие машины находятся в плачевном состоянии. В итоге люди не могут своевременно добраться до больницы.

Сколько детей у нас остаются без дошкольного и школьного образования из-за нехватки детских садов и школ? Все эти вопросы и многие другие можно решить тем, что будем поднимать производство, которое в свою очередь оздоровит нашу экономику», - сказал Темир Сариев.

Он особо подчеркнул, что улучшение благосостояния наших граждан является главной целью.

«Я буду стремиться к тому, чтобы каждый кыргызстанец получал минимум по 15-20 тысяч сомов в месяц и жил достойно здесь, в Кыргызстане. Тогда не будет надобности нашим гражданам уезжать на заработки в соседние страны. Все это реализуемо, и я знаю, как этого добиться. Я заложу фундамент для сильного государства», - сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 02.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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