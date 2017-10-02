Число сторонников Сариева растет. Грязная игра против него усиливается

Молодежное движение «Бирге», объединяющее прогрессивную молодежь всей страны, сделало заявление в поддержку Темира Сариева.

«На фоне дурно пахнущей информационной схватки между С.Жээнбековым и О.Бабановым растет число избирателей, которые отдают свое предпочтение Темиру Сариеву.

Видя это, штабы конкурентов усилили свои грязные атаки на Сариева, пытаясь приписать ему все, что только можно и нельзя. И та, и другая сторона просто из кожи вон лезут, используют желтую прессу и анонимных троллей.

С одной стороны, активно начали муссироваться слухи, что Сариев якобы за какие-то баснословные деньги продался Бабанову, а с другой - что за должность якобы перешел к Жээнбекову.

Очевидно, что все это примитивная ложь, цель которой - очернить неудобного соперника. Темир Сариев, в отличие от некоторых конкурентов по президентской гонке, всегда отличался ясностью позиции и верностью своим принципам. Он твердо идет ко дню выборов, чтобы победить.

Все видят, что у одного из конкурентов Сариева в руках административный ресурс, которым он пытается привлечь к себе внимание и расположение избирателей. У другого — олигархические деньги, с помощью которых он пытается переманить на свою сторону всех, кто падок до денег. Но с каждым днем у них получается это все хуже и хуже.

Очевидно, что симпатии избирателей, особенно тех, кто еще колебался, все больше склоняются в пользу третьей силы, наиболее взвешенной и отвечающей интересам страны, — Темиру Сариеву», — отметил лидер молодежного движения «Бирге» Тилек Дигербаев.