Камила Шаршекеева поддержала кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова

Экс-министр образования и науки, основатель и ректор МУЦА, экс-кандидат в президенты КР Камила Шаршекеева поддержала кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Она отметила, что для нее предвыборная кампания закончилась, но, тем не менее, ее очень интересуют результаты этих выборов.

«Сегодня мы для всего региона, если хотите, для всего СНГ демонстрируем новый опыт: у нас идут настоящие выборы. И у нас сегодня есть кандидат, который стоит выше остальных. Это кандидат, который сможет изменить Кыргызстан. Я ознакомилась с деятельностью этого человека за короткий срок на посту премьер-министра. Не отметить результаты этой работы нельзя, этот человек — реформатор. Это Омурбек Бабанов», — сказала Камила Шаршекеева.

Она подчеркнула, что Омурбека Бабанова волнует либерализация мыслительных процессов населения, что очень важно в условиях отсутствия нефти и газа. Задача государства — поднимать качество образования, создавать условия для населения, чтобы оно могло генерировать идеи, принимать решения и работать.

«И я считаю, что на сегодняшний день Омурбек Бабанов — самый продвинутый в этом смысле кандидат. Сегодня очень важно разбираться в экономике, потому что мы отстаем в этой области. Мы живем в мире корпораций и в условиях рыночной экономики, и именно этот кандидат разбирается в этих вопросах. Наша страна показывает новый образец выборов!» — отметила экс-министр образования.

Камила Шаршекеева добавила, что, учитывая применяемый админресурс, ведется неравная борьба, но Омурбек Бабанов достойно ведет честную игру и постоянно призывает к этому своих оппонентов.

Она отметила, что применение административного ресурса — это откат к авторитаризму, и такие действия пресекаются в прогрессивных странах

«Я экс-кандидат и в короткие сроки успела объездить всю страну. И я могу сказать, что подавляющее большинство населения, с которым я встречалась, выбирают Бабанова. Все верят в этого молодого реформатора! Очень важно, чтобы развивался бизнес, чтобы население зарабатывало деньги, в особенности молодежь, потому что всех беспокоят вопросы трудоустройства. Я видела депрессию у наших граждан из-за колоссальной безработицы! И нужно на это обратить внимание. И я думаю, что Бабанов знает, как нужно решать эту проблему» — сказала экс-кандидат.«Мы есть надежда всего Центральноазиатского региона, мы можем провести честные выборы! Наш президент Алмазбек Шаршенович делал революцию именно для того, чтобы сохранить все демократические ценности! Нас очень волнует свобода, и мы не должны позволить этот откат назад. Мы должны стоять за равные условия для всех кандидатов!» — заключила Камила Шаршекеева.