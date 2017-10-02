16:28
+13
USD 68.66
EUR 80.95
RUB 1.18
Выборы

Темир Сариев: Я собрал лучшую команду, с которой мы поднимем Кыргызстан

Темир Сариев уверенно идет вперед со своей командой, с которой он намерен реализовать программу «Вместе к успеху!».

«В моей программе коротко и ясно расписано, как улучшить благосостояние нашей страны, чтобы каждый кыргызстанец жил в достатке, чтобы у фермеров были все возможности для внедрения передовых технологий. Каждый житель нашей страны должен иметь возможность заниматься любимым делом и получать достойную зарплату. Я уверен, что сделаю это. Я могу это сделать», - сказал Темир Сариев.

Он также подчеркнул, что необходимо давать дорогу молодым и талантливым кадрам.

«Я приведу новые и молодые кадры с собой. Где бы я ни работал, я всегда воспитывал такие кадры и давал им дорогу. Многие из них уже состоялись как профессионалы. Нам нужны такие люди. Они есть в моей команде. Вместе мы добьемся расцвета Кыргызстана!» - подчеркнул Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 02.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
Ссылка:
просмотров: 528
Версия для печати
Материалы по теме
Камила Шаршекеева поддержала кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова
Кыргызская версия Despacito взорвала соцсети
Бишкек выбирает Сооронбая Жээнбекова!
Темир Сариев: Достоинство и совесть для меня превыше всего!
Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Темир Сариев: Мы, граждане Кыргызстана, должны быть едины
Темир Сариев: Вместе мы победим и избавим страну от коррупции и несправедливости
Жители Нарына: Сариев — чистый, решительный и принципиальный политик
Темир Сариев: Один из важнейших компонентов сильного государства — экология
Чынгышев: Президентом должен стать человек, который думает о судьбе государства
Популярные новости
Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по&nbsp;факту подкупа голосов Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по факту подкупа голосов
Бизнес
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов
В&nbsp;Бишкеке презентовали Samsung Galaxy Note&nbsp;8 В Бишкеке презентовали Samsung Galaxy Note 8
В&nbsp;ЦУМе скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;Серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom! В ЦУМе скидки 50 процентов на «Золотые» и «Серебряные» номера от MegaCom!
После реставрации в&nbsp;Бишкеке открылся музей электросвязи ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; После реставрации в Бишкеке открылся музей электросвязи ОАО «Кыргызтелеком»