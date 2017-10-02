Темир Сариев: Я собрал лучшую команду, с которой мы поднимем Кыргызстан

Темир Сариев уверенно идет вперед со своей командой, с которой он намерен реализовать программу «Вместе к успеху!».

«В моей программе коротко и ясно расписано, как улучшить благосостояние нашей страны, чтобы каждый кыргызстанец жил в достатке, чтобы у фермеров были все возможности для внедрения передовых технологий. Каждый житель нашей страны должен иметь возможность заниматься любимым делом и получать достойную зарплату. Я уверен, что сделаю это. Я могу это сделать», - сказал Темир Сариев.

Он также подчеркнул, что необходимо давать дорогу молодым и талантливым кадрам.

«Я приведу новые и молодые кадры с собой. Где бы я ни работал, я всегда воспитывал такие кадры и давал им дорогу. Многие из них уже состоялись как профессионалы. Нам нужны такие люди. Они есть в моей команде. Вместе мы добьемся расцвета Кыргызстана!» - подчеркнул Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 02.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.