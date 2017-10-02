Кыргызская версия Despacito взорвала соцсети

Видеоролик, на котором кыргызский музыкант исполняет на флейте хит Despacito, разлетелся в соцсетях.

Выступление именитого кыргызского музыканта Курмангазы Азыкбаева проходило в рамках встречи Темира Сариева с жителями Нарынской области, где собралось несколько тысяч зрителей.

Для кыргызских пользователей соцсетей такое необычное исполнение хита стало приятной неожиданностью и поводом для гордости. Меньше чем за сутки видеоролик набрал более 100 000 просмотров и огромное количество перепостов.

Стоит отметить очень качественное исполнение мелодии музыкантом Курмангазы Азыкбаевым, известным своей любовью к музыкальным инструментам. Кыргызскую версию популярной песни Despacito можно считать одной из лучших кавер-версий на данную композицию.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 02.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.