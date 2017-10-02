Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране

Уважаемые кыргызстанцы!

Хочу высказать свою позицию по некоторым фактам избирательной кампании, которые необходимо решительно пресекать.

Во-первых, по межнациональному согласию. Сейчас я вижу, что некоторые кандидаты и их окружение заигрались. Начали ставить свои собственные политические амбиции выше государственных интересов, выше единства народа!

Нельзя играть интересами народа. Деление избирателей и кандидатов по этнической принадлежности недопустимо!

Большая беда может начаться с таких пустяков, как неверное и не к месту сказанное слово. Призываю и требую от всех кандидатов не совершать действий, которые могут внести раздор в межнациональные отношения в нашей стране.

Во-вторых, религия не должна использоваться в политических целях! Участие религиозных деятелей в агитации незаконно. Использование религии в политике может увеличить раскол в обществе. Это таит опасность и для самой религии.

Всем кандидатам необходимо четко следовать требованиям закона и не использовать религиозных деятелей в агитационных целях.

В-третьих, все политики, и власть в том числе, говорят и требуют проведения честных, чистых выборов. Давайте не будем врать самим себе! Сами штабы некоторых кандидатов больше всего нарушают закон! Пытаются запугать или подкупить избирателей, используют админресурс. Активизируется криминал, пытаясь влиять на избирателей.

И в-четвертых. Последняя информация о том, что кто-то готовил или готовит массовые беспорядки и чуть ли не госпереворот, вызывает у меня чувство возмущения. Если эти факты подтвердятся, то нужно самым решительным образом наказать тех, кто, играя судьбами народа, готов идти на кровь и насилие. Но любые факты должны быть проверены объективно, прозрачно и строго в рамках закона.