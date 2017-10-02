Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране

Уважаемые кыргызстанцы!
Хочу высказать свою позицию по некоторым фактам избирательной кампании, которые необходимо решительно пресекать.
Во-первых, по межнациональному согласию. Сейчас я вижу, что некоторые кандидаты и их окружение заигрались. Начали ставить свои собственные политические амбиции выше государственных интересов, выше единства народа!
Нельзя играть интересами народа. Деление избирателей и кандидатов по этнической принадлежности недопустимо!
Во-вторых, религия не должна использоваться в политических целях! Участие религиозных деятелей в агитации незаконно. Использование религии в политике может увеличить раскол в обществе. Это таит опасность и для самой религии.
Всем кандидатам необходимо четко следовать требованиям закона и не использовать религиозных деятелей в агитационных целях.
И в-четвертых. Последняя информация о том, что кто-то готовил или готовит массовые беспорядки и чуть ли не госпереворот, вызывает у меня чувство возмущения. Если эти факты подтвердятся, то нужно самым решительным образом наказать тех, кто, играя судьбами народа, готов идти на кровь и насилие. Но любые факты должны быть проверены объективно, прозрачно и строго в рамках закона.
Я в ходе своей предвыборной агитации строго следую требованиям закона и всегда буду стоять на страже интересов всего народа Кыргызстана.
Главное для всех, особенно сейчас, это соблюдение законности и сохранение стабильности в стране. Только народ Кыргызстана является источником власти и имеет право решать, кому быть президентом.
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 02.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.