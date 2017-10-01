Темир Сариев: Мы, граждане Кыргызстана, должны быть едины

На встрече с жителями Нарынской области, где собрались тысячи людей, Темир Сариев призвал кыргызстанцев к единству.
«Вы видите, что творится в стране в последние дни. Люди уже устали от админресурса и подкупа, они хотят честности и справедливости. Прошло уже много лет после того, как президентский пост покинули Акаев, Бакиев и другие президенты. Но до сих пор остается деление на «акаевских», «бакиевских» и других. Сейчас уйдет Атамбаев, и что, начнем делиться на «атамбаевских»? Нет, я остановлю деление. Мы, граждане Кыргызстана, должны быть едины. Я не буду президентом для одной партии, я буду президентом для каждого кыргызстанца», - заявил Темир Сариев.
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 01.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.