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Темир Сариев: Вместе мы победим и избавим страну от коррупции и несправедливости

Кандидат в президенты Темир Сариев на встрече с жителями Нарынской области подчеркнул, что будущее – за молодым поколением.

«Мы должны поддерживать молодые кадры и пропускать их вперед, ведь они – залог процветающего государства. Мы должны растить патриотов, которые будут вносить вклад в развитие нашей с вами страны, которые будут с уважением относиться к ней и прославлять ее», - подчеркнул Темир Сариев.

Он также отметил, что его программа «Вместе к успеху» нацелена на наведение твердого и справедливого порядка в стране, а также реформу судебной и правоохранительной систем.  

Сариев призвал местное население не идти на поводу и провокаторов. «Выбирайте сердцем. Не бойтесь и не продавайте свой голос. Вместе мы победим и избавим страну от коррупции и несправедливости!» - твердо заявил кандидат в президенты.

Опыт. Порядок. Единство.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 01.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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