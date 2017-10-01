Темир Сариев: Вместе мы победим и избавим страну от коррупции и несправедливости

Кандидат в президенты Темир Сариев на встрече с жителями Нарынской области подчеркнул, что будущее – за молодым поколением.

«Мы должны поддерживать молодые кадры и пропускать их вперед, ведь они – залог процветающего государства. Мы должны растить патриотов, которые будут вносить вклад в развитие нашей с вами страны, которые будут с уважением относиться к ней и прославлять ее», - подчеркнул Темир Сариев.

Он также отметил, что его программа «Вместе к успеху» нацелена на наведение твердого и справедливого порядка в стране, а также реформу судебной и правоохранительной систем.

Сариев призвал местное население не идти на поводу и провокаторов. «Выбирайте сердцем. Не бойтесь и не продавайте свой голос. Вместе мы победим и избавим страну от коррупции и несправедливости!» - твердо заявил кандидат в президенты.

Опыт. Порядок. Единство.