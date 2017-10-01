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Выборы

Жители Нарына: Сариев — чистый, решительный и принципиальный политик

Темир Сариев провел встречу с жителями Нарынской области. На встрече, прошедшей в городе Нарыне, собрались тысячи избирателей. 

Молодежь города Нарына поддержала программу Темира Сариева и намерена голосовать за него.

«Я пришел к Сариеву не из-за денег,  а из-за его принципиальности и решительности. Мы видели, как в 2007 году он стоял до конца вместе со своим народом. Темир Сариев не делит людей, а общается со всеми на равных, это говорит о том, как он близок к народу. Его совесть чиста, потому что он никогда не покупал голоса народа ни за 1000 сомов, ни за 2000 сомов», - выступил в поддержку член молодежного движения города Нарына Чынгыз Кабаров.

 
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 01.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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