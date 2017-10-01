Темир Сариев провел встречу с жителями Нарынской области. На встрече, прошедшей в городе Нарыне, собрались тысячи избирателей.

Молодежь города Нарына поддержала программу Темира Сариева и намерена голосовать за него.

«Я пришел к Сариеву не из-за денег, а из-за его принципиальности и решительности. Мы видели, как в 2007 году он стоял до конца вместе со своим народом. Темир Сариев не делит людей, а общается со всеми на равных, это говорит о том, как он близок к народу. Его совесть чиста, потому что он никогда не покупал голоса народа ни за 1000 сомов, ни за 2000 сомов», - выступил в поддержку член молодежного движения города Нарына Чынгыз Кабаров.