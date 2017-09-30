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Темир Сариев: Один из важнейших компонентов сильного государства — экология

Одним из важнейших компонентов сильного государства является особое внимание и отношение к экологии, а также к проблемам окружающей среды. Продолжая знакомить вас с моей программой, хотел бы подробнее рассказать, какие шаги будут предприняты в этом направлении.

1. Гарантированное обеспечение населения страны чистой питьевой водой.

2. Системное воспитание и образование населения по вопросам экологии, начиная со школьного возраста.

3. Масштабный перевод общественного транспорта на газ, более экологически чистый вид топлива.

4. Уменьшение вредных выбросов автотранспорта за счет увеличения электрического транспорта в городах.

5. Определение внутренних границ центра города Бишкек, разрешенного для въезда только автотранспорту, использующему газовое топливо.

6. Строительство в городах Бишкеке и Оше транспортных развязок, обеспечивающих перераспределение нагрузок на городских автомагистралях в часы пик.

7. Упорядочение вопроса с муниципальными парковками в городах Бишкеке и Оше с целью преимущественного развития общественного транспорта и снижения количества автомобилей, задействованных горожанами в черте города. 

8. Осуществление масштабной программы «Зеленый Кыргызстан», с целью 3-кратного увеличения городских парковых зон и лесных массивов по всей территории страны.

 
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 30.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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