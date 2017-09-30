Чынгышев: Президентом должен стать человек, который думает о судьбе государства

Экс-премьер-министр Кыргызстана Турсунбек Чынгышев выступил в поддержку Темира Сариева.

По словам представителя новообразованного общественного объединения кыргызской интеллигенции, Сариев является наиболее подходящей кандидатурой на пост главы государства.

«Президентом должен стать человек, который бы думал о судьбе государства и народа и имел достаточный опыт во всех сферах деятельности. Оценив опыт Темира Сариева, мы пришли к выводу, что он обладает всеми этими качествами», — отметил экс-премьер-министр Кыргызстана.