Чынгышев: Президентом должен стать человек, который думает о судьбе государства

Экс-премьер-министр Кыргызстана Турсунбек Чынгышев выступил в поддержку Темира Сариева.
По словам представителя новообразованного общественного объединения кыргызской интеллигенции, Сариев является наиболее подходящей кандидатурой на пост главы государства.
«Президентом должен стать человек, который бы думал о судьбе государства и народа и имел достаточный опыт во всех сферах деятельности. Оценив опыт Темира Сариева, мы пришли к выводу, что он обладает всеми этими качествами», — отметил экс-премьер-министр Кыргызстана.
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 30.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.