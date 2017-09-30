Темир Сариев: Экономика Кыргызстана должна расти на 10 процентов ежегодно

Кандидат в президенты Темир Сариев принял участие в дебатах, в рамках которых ответил на ряд важных вопросов.

Он рассказал, что для развития страны должен быть железный порядок в правоохранительных органах и судебной системе, только тогда в Кыргызстан будут поступать прямые инвестиции.

«Рост экономики должен составлять не менее 10 процентов ежегодно, тогда за 3-4 года мы сможем увеличить ВВП. Наша экономика небольшая, поэтому 5-10 крупных проектов будет вполне достаточно, чтобы экономика начала стремительно развиваться. Порядок в судебной системе и системе правоохранительных органов решит многие проблемы, что поспособствует росту экономики», — сказал Темир Сариев.

Он также подчеркнул, что у Кыргызстана есть все возможности поднять уровень ВВП на душу населения минимум в 10 раз.

«Будучи премьер-министром, мне удалось поднять зарплаты учителям младших классов на 80 процентов, остальным — на 50 процентов. Поэтому это вполне реально. Но мы должны усиленно работать над этим», — подчеркнул кандидат.