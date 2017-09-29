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Выборы

Писатели и журналисты призывают кандидатов в президенты вести честную борьбу

Писатели и журналисты призывают кандидатов в президенты Кыргызстана вести честную борьбу и не опускаться до черного пиара в отношении более удачливого конкурента.

Член Союза писателей КР, поэт Билим Карагулов отметил, что не стоит прибегать к грязным методам и использовать административный ресурс. Он сказал, что не знает Омурбека Бабанова лично, но верит ему и считает опытным управленцем.

Драматург Бурул Калчабаева добавила, что лично ее очень тревожит тенденция поднятия темы национальной принадлежности и выяснения, кто откуда и у кого из кандидатов жена кыргызка, а у кого нет. По ее словам, это недостойно.

Бурул Калчабаева добавила, что в Кыргызстане много народностей, и надо смотреть не на национальную принадлежность, а на личные качества человека. Она считает Омурбека Бабанова отличным управленцем, который болеет за свою страну.

Депутат второго созыва Жогорку Кенеша Таджинисса Абдырасулова призвала голосовать за Омурбека Бабанова, отмечая, что он, как никто другой, выступает за национальное согласие и никогда не стремился внести раздор в отношения двух дружественных народов — кыргызов и узбеков. Она добавила, что вчерашняя встреча Бабанова с избирателями — жителями микрорайона «Амир-Тимур» в Оше носила исключительно конструктивный характер, а ей пытаются придать совершенно неправильную окраску с националистическим уклоном. Она сказала, что если Бабанов станет президентом, то основной посыл его программы — соблюдение межнационального согласия.

Участники брифинга призвали не поддаваться на провокации, на происки административного ресурса и поддержать Омурбека Бабанова как человека, ратующего за каждого кыргызстанца, готового бороться за свою страну.

Представители интеллигенции пояснили, что выступая перед узбекским населением, Омурбек Бабанов  просто отвечал на вопросы, а его речь исказили, интерпретировали и выбросили в Интернет.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 29.09.2017 г. Тираж: 1.
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