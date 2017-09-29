Ишенгуль Болджурова: «Кыргызстанцам предстоит сделать серьезный выбор. Несмотря на то что в новой Конституции права президента немного сокращены, эта должность остается важной.

Мы решили образовать общественный комитет в поддержку Сариева.

Он прошел огромную школу в политике. Был активным борцом против коррумпированной системы прежних президентов».

Ишенгуль Болджурова добавила, что «события в мире угрожают нашей независимости, республика должна адекватно отвечать этим вызовам и спокойно вести диалог на международной арене».

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 29.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.