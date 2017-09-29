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Заявление штаба О. Бабанова относительно распространяемого провокационного видео

Штаб кандидата в президенты Омурбека Бабанова сделал заявление относительно распространяемого провокационного видео о якобы разжигании межнациональной розни.

«В последние дни в средствах массовой информации усилился черный пиар в адрес кандидата в президенты КР О.Т.Бабанова. 

Накануне было распространено лживое видео, обвиняющее Омурбека Бабанова в призывах к столкновению с гражданами КР узбекской национальности. Штаб кандидата в президенты возмущен подобной интерпретацией выступления Омурбека Бабанова. 

Уполномоченные представители кандидата Бабанова подадут заявление в правоохранительные органы. Личности, смонтировавшие и распространяющие это видео, должны быть привлечены к ответственности за разжигание межнациональной розни».

К заявлению прилагается полное видео выступления Омурбека Бабанова в Оше, в ходе которого кандидат призывал к дружбе и совместному труду представителей всех национальностей, призывал народ стоять друг за друга и вместе противостоять запугиванию и принуждению голосовать за определенного кандидата. 

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 29.09.2017 г. Тираж: 1.
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