Сооронбай Жээнбеков: Будут сняты все барьеры на пути развития туризма

Сегодня, 28 сентября 2017 года, кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился в неформальной обстановке с ведущими туроператорами Кыргызстана по их приглашению.

В ходе беседы туроператоры рассказали Сооронбаю Жээнбекову о своем видении развития туризма и о решении проблем, которые существуют в этой отрасли. В частности, были подняты вопросы о необходимости развития экотуризма, горного туризма, этнотуризма, спортивного туризма и медицинского туризма, обсуждены состояние санаторно-курортного сектора страны. Прозвучали пожелания о необходимости существенного улучшения инфраструктуры, создания условий для развития туризма, улучшения работы национальных авиалиний, поддержке со стороны государства санаторно-курортной сферы для получения круглогодичной прибыли.

Также прозвучала идея о возрождении реабилитационного медицинского туризма, ведь в советское время Кыргызстан славился своими здравницами, куда приезжали космонавты, спортсмены, рабочие из всех союзных республик. Реанимируя это направление, страна может выйти на новый уровень. Увеличится поток отдыхающих в здравницах Джергалан, Джалал-Абад, Джети-Огуз, Чон-Туз. Поступления в бюджет могут возрасти на десятки миллиардов сомов.

Сооронбай Жээнбеков согласился со всеми доводами туроператоров и в свою очередь отметил, что сегодня заметно растет интерес иностранцев к горному туризму, а также наблюдается рост налоговых поступлений от туристической деятельности.

По итогам 2016 года в бюджет республики от этой отрасли поступило более 100 миллионов сомов. Также на 1,5 миллиарда сомов по сравнению с 2015 годом вырос объем капитальных вложений в сферу туризма. Он составил 15,3 миллиарда сомов.

«Однако все еще есть барьеры, над которыми мы должны работать. Наши граждане уже поняли, что сфера туризма может приносить неплохие доходы, и большая часть населения вовлечена в этот процесс, но недостаточно развитая инфраструктура, недостаток чистой питьевой воды не дают создать приемлемые условия и замедляют развитие туризма», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что в рамках Стратегии обеспечения населения чистой питьевой водой в 650 населенных пунктах будут построены, отремонтированы и сданы в эксплуатацию водные объекты. Источник финансирования 19 миллиардов из необходимых 30 миллиардов сомов уже определен.

Проводится работа по привлечению еще 6,7 миллиарда сомов. В ближайшие 5 лет все области Кыргызстана будут обеспечены чистой питьевой водой Сооронбай Жээнбеков

Участники встречи пришли к мнению о необходимости создания Совета по туризму, который будет доводить проблемы и их пути решения, а также идеи по развитию туризма до соответствующих государственных структур.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 28.09.2017 г.