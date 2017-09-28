Темир Сариев: Кыргызстан должен стать экономическим лидером региона

Сейчас мир меняется быстро – чтобы быть успешными, нужно меняться еще быстрее. Существующий государственный аппарат является чрезвычайно громоздким и неэффективным. В сжатые сроки будет завершено формирование нового поколения управленцев. Под личную гарантию президента в течение первых 6 месяцев будет сформирована команда новых управленцев из числа наиболее достойных, образованных и порядочных представителей нового поколения, которая возьмет на себя управление государственными органами и компаниями, будет работать как единая команда.
Уверен, что у нашего народа есть свое предназначение – стать ориентиром для всего мира как пример успешного государства, успешной нации, сохранившей свои корни и устремленной в будущее.
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 28.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.