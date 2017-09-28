Темир Сариев: Из-за коррупционных схем мы не можем наполнить бюджет

Я родился в простой семье. Хорошо знаю все проблемы, с которыми сталкиваются наши люди. Всего в жизни добивался сам, своим трудом, как научили меня мои родители. Стал предпринимателем, смог обеспечить себя и своих близких.

Но нельзя быть счастливым в стране, где так много людей вынуждены выживать, где есть обездоленные семьи, дети, старики. Именно поэтому я пошел в политику. Избирался депутатом парламента. Проработал на различных государственных должностях - от министра экономики до премьер-министра. Это принесло мне не только бесценный опыт, но и понимание, что главной проблемой Кыргызстана является отсутствие порядка и соблюдений закона. Из-за этого страдают все сферы нашей жизни. Из-за отсутствия безопасности и уверенности в защите своих прав инвесторы не вкладывают в Кыргызстан свои деньги, не строят предприятия, не создают рабочие места.

Из-за коррупционных схем в таможне, налоговой, энергетике мы не можем наполнить бюджет, чтобы обеспечить достойные зарплаты учителям, врачам, милиционерам, государственным служащим, достойные пенсии старикам и социальные выплаты нетрудоспособным.

Из-за воровства государственных средств разрушаются построенные дороги, не хватает школ, больниц, детских садов. Во многих селах у людей в 21-м веке нет доступа к чистой воде, к элементарным бытовым удобствам. Молодые и образованные профессионалы не идут работать в государственные органы, потому что по службе продвигают не по признаку профессионализма.

Посмотрите на список самых богатых людей в стране, и вы увидите, что большинство там являются чиновниками, бывшими или нынешними, не создавшими за свою жизнь ничего, ни дня не занимавшимися бизнесом. Это недопустимо, и мы изменим нашу страну!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 28.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.





