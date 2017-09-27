Заявление штаба кандидата О. Бабанова по поводу пресс-конференции Б. Воробьева

Предвыборный штаб кандидата в президенты Кыргызской Республики Омурбека Бабанова относительно обвинений бизнесмена Бориса Воробьева заявляет:

«Считаем, что любые непроверенные и недоказанные высказывания каких-либо лиц о кандидате в президенты КР Омурбеке Бабанове абсолютно неприемлемы и лежат в плоскости политической провокации. Поэтому во избежание судебных разбирательств настоятельно просим СМИ не распространять недостоверную информацию, в том числе от таких лиц, как Воробьев.

Если у господина Воробьева есть какие-либо претензии хозяйственного характера, предлагаем ему обращаться в соответствующие судебные инстанции и в соответствии с законодательством решать свои вопросы.

Штаб кандидата Бабанова О.Т. подал в суд по данному факту, материалы также переданы в ЦИК и Генеральную прокуратуру».

Для справки: Хозяйственные споры были еще в начале 2000-х годов между Б. Воробьевым и Ж. Сурабалдиевым.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 27.09.2017 г. Тираж: 1.