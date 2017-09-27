Заявление штаба кандидата О. Бабанова относительно информации Генпрокуратуры

Предвыборный штаб кандидата в президенты Кыргызской Республики Омурбека Бабанова относительно информации Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела заявляет:

«Уголовное дело возбуждено по факту якобы подкупа голосов избирателей, а не в отношении кандидата. В соответствии с этим просим СМИ не распространять информацию, порочащую честь и достоинство кандидата Бабанова О.Т. и воздержаться от публикаций недостоверной информации до вынесения решения судом.

Возбуждение уголовного дела считаем очередной провокацией и одной из форм применения административного ресурса. Соответствующие заявления поданы в ЦИК и Генеральную прокуратуру».

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 27.09.2017 г. Тираж: 1.