«Поступки человека говорят за него самого, особенно если этот человек совершает достойные поступки на протяжении всей жизни. Темира Сариева знаю с детства, поэтому смело могу сказать, что это хороший и добропорядочный человек, грамотный управленец и опытный политик, — отметил бывший министр внутренних дел Шамиль Атаханов. — Он стоял у истоков появления Торговой биржи в Кыргызстане, которая должна была способствовать развитию экономики страны. К сожалению, тогдашние руководители не поняли значимости биржи, которая и сейчас не так активна».

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 27.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.