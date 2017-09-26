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Выборы

Алтынбек Сулайманов призвал ноокатцев поддержать Сооронбая Жээнбекова

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, лидер политической партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов поддерживает кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. Об этом Алтынбек Сулайманов заявил на встрече кандидата в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова с жителями Ноокатского района Ошской области .

Он подчеркнул, что сегодня хочет высказать слова похвалы Сооронбаю Жээнбекову. «Я всегда открыто критиковал его работу и он спокойно принимал эту критику. Но сегодня я хочу похвалить его, так как он обладает одним из лучших качеств - простота в общении с кем бы то ни было, в отношении к другим людям. Благодаря этому качеству и трудолюбию, он дошел до президентской гонки, как сильный кандидат на главный пост страны. Сооронбай Жээнбеков — достойный сын своего отца. Жээнбековы могли бы еще после развала СССР начать приватизировать объекты, запускать руку в казну. Но они этого не сделали. Он мог бы возгордиться — но он таким не стал. Мы не слышали о нем ни одного плохого слова. Он не запятнал доброго имени своего отца.

Мы долго думали, кого поддержать на этих выборах и остановили свой выбор на Сооронбае Жээнбекове, ставящего интересы страны превыше всего!

Я, как руководитель одной партии, стою сегодня перед вами, чтобы поддержать Сооронбая Шариповича, и вас призываю 15 октября проголосовать за нашего кандидата», — призвал избирателей лидер политической партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

На встречу с Сооронбаем Жээнбековым пришли более 20 тысяч избирателей.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 26.09.2017 г.

 

 
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