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Темир Сариев: Мы создали самые благоприятные условия для бизнеса

Темир Сариев, будучи министром экономики и премьер-министром, особое внимание уделял инвестиционному климату в Кыргызстане. Именно при его продуктивной работе в стране произошли значительные реформы в бизнес-секторе.

«Мы сократили лицензии в 5 раз, сократили количество госуслуг с 20 тысяч до 380 видов услуг, остальное отдали бизнесу на аутсорс. Проверок стало меньше в разы, ввели проверочные листы, сократили отчетность», — сказал Темир Сариев.

Благодаря работе Темира Сариева налоговая отчетность переведена с ежемесячной на ежеквартальную основу. Отменен налог с продаж для экспорта товаров, работ, услуг. Отменен налог с продаж для плательщиков НДС в случае реализации товаров и услуг в безналичной форме.

В 2 раза сокращены сроки проведения проверок с 30 до 15 рабочих дней, для субъектов малого бизнеса — до 5 рабочих дней. Новые предприниматели освобождены от проверок на 3 года. Сокращено в 2 раза количество проверок со стороны санитарно-эпидемиологического надзора. Ограничен срок контрольной проверки до одного дня. Теперь инвестор имеет право на «режим стабилизации» в срок до 10 лет.

«Это все делается, чтобы поднять инвестиционный климат и создать благоприятные условия для бизнеса. Чтобы предприниматели могли добросовестно работать, необходимо ликвидировать существующие коррупционные схемы в налоговой и таможенной службах. Кроме того, я намерен ввести мораторий на проверки предпринимателей сроком на 1 год и более, вплоть до наведения порядка в системе проверяющих и контролирующих органов», — подчеркнул Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 26.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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